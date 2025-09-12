Смартфон Sony Xperia 10 VII оценен в 450 евро

Компания Sony пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Xperia 10 VII, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710.

Новинка также получила 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD вместимостью до 2 ТБ, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик изображения Exmor RS оптического размера 1/1,56 дюйма) и 13 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, ультразвуковой дактилоскопический сенсор, стереофонические фронтальные динамики, 3,5-мм аудиогнездо, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, порт USB Type-C, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенями IPX5, IPX8 и IP6X, батарею ёмкостью 5000 мАч и предустановленную ОС Android 15 с четырьмя номерными обновлениями ОС в будущем. Смартфон появится в европейской продаже 26 сентября по цене в 450 евро.
