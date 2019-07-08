Смартфон Sony Xperia 20 получит мощный процессор Snapdragon 710

Авторитетные сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Sony Xperia 20, который еще не был представлен официально. Устройству прочат восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 616, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21:9, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную основную камеру с главным датчиком разрешением 12 Мп, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, 3,5-мм разъем для наушников, а также порт USB Type-C. Размеры смартфона составят 158:69:8,1 мм. Официальный дебют Sony Xperia 20 ожидается в сентябре на выставке IFA 2019 в Берлине.