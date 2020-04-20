Смартфон Sony Xperia 5 II показали на рендерах

Известный дизайнер Джермейн Смит и профильное издание LetsGoDigital поделились качественными рендерами смартфона Sony Xperia 5 II, который еще не был представлен официально. По словам источника, нас ждет самый настоящий компактный флагман в духе моделей Sony Xperia Compact. Устройству прочат 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, врезанной в него фронтальной камерой, топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки. Дата выхода и ориентировочная цена пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 II
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