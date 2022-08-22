Смартфон Sony Xperia 5 IV получит 6-дюймовый экран

Сетевые инсайдеры раскрыли новые подробности о флагманском смартфоне Sony Xperia 5 IV, официальный релиз которого ожидается в начале сентября в рамках выставки IFA 2022. Устройству приписывают наличие 6-дюймового дисплея, переднюю панель с габаритами 155,74:67,1 мм, топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Snapdragon 8+ Gen 1, 3, поддержки беспроводной связи Wi-Fi 6, 3,5-мм разъема для наушников, поддержки беспроводной зарядки Qi, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш -памяти.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят тройной тыльной камерой с 12-Мп датчиками изображения и оптикой с диафрагмой F/1,7, F/2,5 и F/3,5 (основной, сверхширокоугольный и телевик), а также фронтальной камерой на 12 Мп.