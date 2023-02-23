Смартфон Sony Xperia 5 V получит 16 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia 5 V, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтверждает наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, предшественник в лице в Xperia 5 IV имеет лишь 8 ГБ ОЗУ. Релиз смартфона должен состояться через несколько дней в рамках выставки MWC 2023, а вот продажи стартуют только через несколько месяцев.

Напомним, что представленный год назад Sony Xperia 5 IV характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и впервые в серии беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями (фокусные расстояния 16 мм, 24 мм и 60 мм в 35-мм эквиваленте, а также оптическая стабилизация в каждом модуле), селфи-камерой на 12 Мп, разъемом USB 3.1 Type-C, модулем NFC, гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками и защитой от пыли и воды (степень IP68).