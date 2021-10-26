Смартфон Sony Xperia Pro-I оценен в $1800

Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Xperia Pro-I, которая получила, возможно, самую технически оснащенную камеру на рынке. Новинку оснастили основной камерой с главным модулем на основе дюймового датчика изображения разрешением 12 Мп и крупными пикселями на 2,4 мкм, 12-Мп портретным модулем с 50-мм объективом и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, автофокусировкой Real-time Eye с распознаванием людей и животных, клавишей спуска затвора и кнопкой для записи видео (вплоть до 4К при 120 к/с).

Также отметим 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 3840:1644 пикселя, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 11, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки на 30 Вт, защиту от пыли и воды (степень IP68), стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, размеры 166:72:8,9 мм и массу 211 г. Старт продаж намечен на декабрь по цене в 1800 долларов.

Комментарии и отзывы Sony Xperia Pro-I
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