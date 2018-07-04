Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium в новом дизайне

В сердце гаджета лежит свежайший чип Snapdragon 845 от Qualcomm, а роль ОС исполняет Android 8.0 Oreo. Предусмотрено 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ (расширение посредством microSD объемом до 400 Гб), а также модули Bluetooth 5.0, LTE Cat.18, Wi-Fi, NFC, GPS+ГЛОНАСС, аккумуляторная батарея на 3540 мА/ч (беспроводная зарядка QI), порт USB 3.1 Type-C, пара SIM-слотов, стереодинамики и сканер отпечатка пальца. Изделие защищено от пыли и воды по стандарту IP65/68.От предшественника новинке достался HDR-экран 4K (2160 x 3840), правда, немного крупнее (5,8 дюйма по диагонали против 5,5), а также с повышенной на 30 % яркостью. Главными же достоинствами модели производитель считает ее фото-возможности, которые обеспечивает двойная тыльная камера с монохромным 1/2,3-дюймовым сенсором на 12 Мп и 1/2,3-дюймовым цветным на 19 Мп. Особо отмечается улучшенная съемка при слабом освещении, а также высокая (до 51200 ISO) светочувствительность цветного сенсора. Селфи-камера на 13 Мп также оптимизирована для съемки в условиях слабой освещенности. Стоимость смартфона составит 130 долларов.