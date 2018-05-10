Смартфон Sony Xperia XZ2 испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything, который специализируется на испытаниях смартфонов, заполучил для своего теста Sony Xperia XZ2. Забегая вперед, скажем, что аппарат оказался одной из самых прочных новинок этого года. По традиции автор блога Зак испытал смартфон на устойчивость к царапинам, нагреву, а также изгибу.

Напомним, что Sony Xperia XZ2 оснастили корпусом с алюминиевой рамкой и стеклянными панелями Gorilla Glass, 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой с сенсором Sony IMX400 на 19 Мп, 5 Мп фронтальной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3180 мАч с поддержкой быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также предустановленной Android 8.0 Oreo.