Смартфон Sony Xperia XZ3 Premium засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GFXBench появилось упоминание о новом смартфоне Sony с модельным номером H8416. Источники утверждает, что речь идет о представленном в апреле Sony Xperia XZ3 Premium, а не Sony Xperia XZ3, официальный анонс которого ожидается на выставке IFA 2018. Судя по записям в бенчмарке, аппарат работает под управлением операционной системы Android 9.0, разрешение экрана составляет 3840:1920 пикселей, а соотношением сторон – 18:9. Также флагману прочат платформу Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной 128 ГБ флэш-памяти, сдвоенную камеру Motion Eye на 19 и 12 Мп, а также 13 Мп камеру для селфи. Официальный анонс Xperia XZ3 Premium должен состояться в ноябре этого года.