Смартфон Sony Xperia XZ3 показался на рендерах

В сеть утекли рендеры флагманского смартфона Sony Xperia XZ3, официальный анонс которого ожидается 30 августа на выставке IFA. Изображения представил производитель чехлов Olixar и онлайновый магазин MobileFun. Судя по рендерам, аппарат унаследовал черты своих предшественников – Sony Xperia XZ2 и XZ2 Premium. Напомним, что слухи прочат смартфону 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, топовую платформу Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, основную камеру на 19+12 Мп, фронтальную камеру на 13 Мп, а также аккумулятор на 3240 мАч.