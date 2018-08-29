Смартфон Sony Xperia XZ3 получит 5,7-дюймовый экран и четыре расцветки

Ресурс SlashLeaks опубликовал рендер, на котором оказались сразу четыре палитры смартфона Sony Xperia XZ3. Сообщается, что передняя часть девайса будет выполнена в черном цвете. Гаджет получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. Новый смартфон также получит 19-Мп основную и 13-Мп фронтальную камеры. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3240 мА.ч. Xperia XZ3 выйдет в красном, черном, белом и зеленом цветовом исполнении.