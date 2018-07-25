Смартфон Sony Xperia XZ3 получит камеру на 48 Мп

В базе данных популярного бенчмарка GFXBench появились сведения о флагманском смартфоне Sony Xperia XZ3, который еще не был представлен официально. Самое интересное, что раскрыл тестовый пакет, это новый 48-Мп датчик изображения Sony IMX586, первая информация о котором появилась несколько дней назад. Судя по недавнему видео, нас ждет одинарный модуль. Аппарат также получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 12 Мп фронтальную камеру и предустановленную операционную систему Android 8. Официальная презентация Sony Xperia XZ3 запланирована на 30 августа.