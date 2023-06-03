Бюджетный смартфон TCL 403 оценен в 6 тысяч рублей Компания TCL выпустила в российскую продажу смартфон TCL 403, который основан на 12-нанометровом 4-ядерном процессоре Mediatek Helio A22 с тактовой частотой до 2 ГГц. Новинка также характеризуется 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, адаптированной для малопроизводительных устройств ОС Android 12 Go Edition, 6-дюймовым TFT-экраном с разрешением 960:480 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, 3,5-мм гнездом для наушников и батареей ёмкостью 3000 мАч. Рекомендованная цена TCL 403 составляет 6 тысяч рублей. Компания TCL выпустила в российскую продажу смартфон TCL 403, который основан на 12-нанометровом 4-ядерном процессоре Mediatek Helio A22 с тактовой частотой до 2 ГГц. Новинка также характеризуется 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, адаптированной для малопроизводительных устройств ОС Android 12 Go Edition, 6-дюймовым TFT-экраном с разрешением 960:480 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, 3,5-мм гнездом для наушников и батареей ёмкостью 3000 мАч. Рекомендованная цена TCL 403 составляет 6 тысяч рублей. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:37 . Продукт - TCL 403

iPhone 15 Pro всё же получит тактильные кнопки уже в этом го…

Вчера мы сообщали о довольно грустной информации от инсайдеров, связанном с решением Apple отказаться от … Вчера мы сообщали о довольно грустной информации от инсайдеров, связанном с решением Apple отказаться от …

Смартфон IQOO NEO 8 оценен в 350 долларов …

Компания iQOO представила смартфон iQOO Neo8, который оценен в 350, 395 и 440 долларов за версии с 12/25… Компания iQOO представила смартфон iQOO Neo8, который оценен в 350, 395 и 440 долларов за версии с 12/25…

Ожидается безумный дефицит смартфонов линейки iPhone 15…

Аналитическая компания Haitong International Securities сообщает, что новый 48-мегапиксельный сенсор, изн… Аналитическая компания Haitong International Securities сообщает, что новый 48-мегапиксельный сенсор, изн…

Honor Play 40 получит батарею на 5100 мАч …

В базе данных одного из китайских регуляторов появились сведения о еще не представленном официально смарт… В базе данных одного из китайских регуляторов появились сведения о еще не представленном официально смарт…

Redmi Note 12 4G засветился на фото …

В сеть утекли фотографии смартфона Redmi Note 12 4G, которые были сделаны в одном из розничных магазинов.… В сеть утекли фотографии смартфона Redmi Note 12 4G, которые были сделаны в одном из розничных магазинов.…

Объявлена дата выхода смартфона Poco F5…

Компания Xiaomi объявила, что смартфон Poco F5 будет представлен 6 апреля. Речь идет об индийской премьер… Компания Xiaomi объявила, что смартфон Poco F5 будет представлен 6 апреля. Речь идет об индийской премьер…

OnePlus Ace 2V получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памят…

Компания OnePlus выпустила в Китае новую топовую версию смартфона OnePlus Ace 2V, которая может похвастат… Компания OnePlus выпустила в Китае новую топовую версию смартфона OnePlus Ace 2V, которая может похвастат…