Бюджетный смартфон TCL 403 оценен в 6 тысяч рублей

Компания TCL выпустила в российскую продажу смартфон TCL 403, который основан на 12-нанометровом 4-ядерном процессоре Mediatek Helio A22 с тактовой частотой до 2 ГГц. Новинка также характеризуется 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, адаптированной для малопроизводительных устройств ОС Android 12 Go Edition, 6-дюймовым TFT-экраном с разрешением 960:480 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, 3,5-мм гнездом для наушников и батареей ёмкостью 3000 мАч. Рекомендованная цена TCL 403 составляет 6 тысяч рублей.

iPhone 15 Pro всё же получит тактильные кнопки уже в этом го…
Вчера мы сообщали о довольно грустной информации от инсайдеров, связанном с решением Apple отказаться от …
Смартфон IQOO NEO 8 оценен в 350 долларов …
Компания iQOO представила смартфон iQOO Neo8, который оценен в 350, 395 и 440 долларов за версии с 12/25…
Ожидается безумный дефицит смартфонов линейки iPhone 15…
Аналитическая компания Haitong International Securities сообщает, что новый 48-мегапиксельный сенсор, изн…
Honor Play 40 получит батарею на 5100 мАч …
В базе данных одного из китайских регуляторов появились сведения о еще не представленном официально смарт…
Redmi Note 12 4G засветился на фото …
В сеть утекли фотографии смартфона Redmi Note 12 4G, которые были сделаны в одном из розничных магазинов.…
Объявлена дата выхода смартфона Poco F5…
Компания Xiaomi объявила, что смартфон Poco F5 будет представлен 6 апреля. Речь идет об индийской премьер…
OnePlus Ace 2V получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памят…
Компания OnePlus выпустила в Китае новую топовую версию смартфона OnePlus Ace 2V, которая может похвастат…
Qualcomm в процессоре Snapdragon 8 Gen 3 откажется от 32-бит…
Сегодня в западных изданиях начали активно публиковать новость о том, что компания Qualcomm планирует в н…
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor