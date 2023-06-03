Бюджетный смартфон TCL 403 оценен в 6 тысяч рублей

Компания TCL выпустила в российскую продажу смартфон TCL 403, который основан на 12-нанометровом 4-ядерном процессоре Mediatek Helio A22 с тактовой частотой до 2 ГГц. Новинка также характеризуется 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, адаптированной для малопроизводительных устройств ОС Android 12 Go Edition, 6-дюймовым TFT-экраном с разрешением 960:480 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, 3,5-мм гнездом для наушников и батареей ёмкостью 3000 мАч. Рекомендованная цена TCL 403 составляет 6 тысяч рублей.