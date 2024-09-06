Смартфон TCL 50 Nxtpaper 5G оценили в 220 евро

Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделями TCL 50 Pro Nxtpaper 5G и 50 Nxtpaper 5G, одной из особенностей которых стала поддержка искусственного интеллекта Microsoft Azure OpenAI. Старшую модель оснастили 6,8-дюймовым экраном Nxtpaper с разрешением 2650:1080 точек, яркостью 550 кд/м2, контрастностью 1500:1 и фирменной технологией защиты глаз, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek 6300, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5010 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, датчиком NFC и предустановленной операционной системой Android 14. Младшая модель отличается 8-Мп фронтальной камерой и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. TCL 50 Pro Nxtpaper 5G оценен в 300 евро, а TCL 50 Nxtpaper 5G – от 220 евро.

Xiaomi раскрыла дизайн Redmi K70 Extreme Edition…
Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров, раскрывающих дизайн и некоторые характеристики смартфона …
Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах …
Авторитетный информатор Ice Universe поделился новыми изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy…
В ряде тестов Pixel 9 оказался слабее Pixel 8…
Поставщики секретной информации уверены в том, что компания Google представит процессор Tensor G4, которы…
Смартфон Moto G35 5G оценили в 200 евро …
Компания Motorola объявила европейскую цену на представленный сегодня недорогой смартфон Moto G35 5G. Апп…
Смартфон Realme 13 4G представили официально…
Сегодня был официально представлен новый смартфон под названием Realme 13 4G, который, как следует из наз…
98-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen V5 оценен в $3485…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart Screen V5, которая получила 98-дюймовую п…
Китайскую версию Realme GT6 оценили в 385 долларов …
Компания Realme выпустила китайскую версию смартфона Realme GT6, которая отличается от выпущенной ранее н…
Vivo Y28 4G оценили в 200 долларов …
Компания Vivo представила смартфон Y28 4G, который обойдется на дебютном сингапурском рынке в 200 долларо…
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor