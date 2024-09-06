Смартфон TCL 50 Nxtpaper 5G оценили в 220 евро

Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделями TCL 50 Pro Nxtpaper 5G и 50 Nxtpaper 5G, одной из особенностей которых стала поддержка искусственного интеллекта Microsoft Azure OpenAI. Старшую модель оснастили 6,8-дюймовым экраном Nxtpaper с разрешением 2650:1080 точек, яркостью 550 кд/м2, контрастностью 1500:1 и фирменной технологией защиты глаз, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek 6300, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5010 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, датчиком NFC и предустановленной операционной системой Android 14. Младшая модель отличается 8-Мп фронтальной камерой и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. TCL 50 Pro Nxtpaper 5G оценен в 300 евро, а TCL 50 Nxtpaper 5G – от 220 евро.