Смартфон TCL 50 XL 5G оценен в 160 долларов

Компания TCL, известная в первую очередь как производитель телевизоров, представила недорогой смартфон 50 XL 5G. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5010 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, модулем NFC, а также корпусом толщиной 8,22 мм и массой 195 граммов. Цена смартфона на китайском рынке составляет 160 долларов.