Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения

Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экраном с заботой о зрении пользователя. Речь идет о 7,2-дюймовой матовой IPS-панели с разрешением 2340:1080 пикселей, круговой поляризацией, полным отсутствием мерцания и поддержкой стилуса T Pen.

Новинка также оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 33-Вт зарядки, модулем NFC и стереодинамиками. Цена смартфона составляет 450 и 500 евро в зависимости от версии.