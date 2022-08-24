Смартфон TECNO Camon 19 Pro Mondrian Edition оценен в 22 тысяч рублей

Бренд TECNO выпустил в России лимитированное издание смартфона Camon 19 Pro, которое получило название Mondrian Edition. Новинка, созданная совместно с Бостонским музеем изящных искусств, отдает дань уважения художнику Питу Мондриану, одному из основоположников абстрактной живописи. Задняя панель смартфона интересна тем, что меняет цвет под воздействием прямых солнечных лучей. Цена издания составляет 22 тысячи рублей.

Что до самого смартфона, он оснащается 6,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 50 Мп и 2 Мп, MediaTek Helio G96, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.