Смартфон TECNO Camon 50 Pro 5G засветился в сети

Напомним, что представленный в марте этого года TECNO Camon 40 оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и датчиком глубины, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.