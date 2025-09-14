Смартфон TECNO Camon 50 Pro 5G засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона TECNO Camon 50 Pro 5G, который фигурирует под номерным обозначением CN7c. Ведомство не раскрывает характеристики устройства, но само его появление в базе данных говорит об активной разработке производителем серии Camon 50.

Напомним, что представленный в марте этого года TECNO Camon 40 оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и датчиком глубины, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.