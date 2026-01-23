Смартфон TECNO POVA Curve 2 5G засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне TECNO POVA Curve 2 5G, который фигурирует под модельным обозначением TECNO-LK7k. Подтверждено наличие 12 ГБ оперативной памяти, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek MT6858 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим ускорителем ARM Mali-G610 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, экрана с разрешением 1080:2364 точки (формат Full HD+) и плотностью пикселей 420 ppi, предустановленной операционной системы Android 16, а также литий-ионного полимерного аккумулятора ёмкостью 7750 мАч. Релиз смартфона ожидается в ближайшее время.