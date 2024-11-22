Смартфон TECNO Pop 9 оценили в 80 долларов Компания TECNO представила бюджетный смартфон TECNO Pop 9, который основана на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio G50 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320 (680 МГц). Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 3 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти, слот для карты microSD вместимостью 1 ТБ, 13-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, модем 4G VoLTE, адаптер Wi-Fi 802.11 ac, защиту от влаги в соответствии со степенью IP54, 3,5-мм гнездо для наушников и предустановленную ОС Android 14 Go с фирменной прошивкой HiOS 14. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет 80 долларов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 22:30 . TECNO Pop 9

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