Смартфон Tecno Camon 19 Neo оценен в 17 тысяч рублей

Компания Tecno объявила о том, что смартфоны Camon 19 Pro, Camon 19 и Camon 19 Neo появятся в российской продаже 18 июля по цене в 22, 18 и 17 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что модель Camon 19 Neo характеризуется 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной операционной системой Android с фирменной надстройкой Tecno HiOS.
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