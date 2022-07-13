Смартфон Tecno Camon 19 Neo оценен в 17 тысяч рублей

Напомним, что модель Camon 19 Neo характеризуется 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной операционной системой Android с фирменной надстройкой Tecno HiOS.