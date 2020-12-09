Смартфон Tianyi №1 5G поступил в продажу за 153 доллара

В прошлом месяце China Telecom анонсировала свой смартфон Tianyi №1 5G по доступной цене 153 доллара США. Сегодня устройство поступила в продажу в Китае.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением экрана HD+. Под капотом устройство работает процессор NISOC T7510 5G. Чипсет построен по 12-нм техпроцессу и оснащен восьмиъядерным процессором, который включает четыре ядра Cortex-A75 и четыре ядра Cortex-A55. Также есть графический процессор PowerVR GM 9444, отвечающий за графические потребности. Смартфон Tianyi No. 1 поддерживает двухдиапазонную сеть 5G SA / NSA и все основные диапазоны частот 5G.

На задней панели находится установка с тремя камерами, которая включает в себя 13-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный дополнительный датчик и 2-мегапиксельный третичный датчик камеры. На лицевой стороне устройство оснащено 8-мегапиксельной камерой для селфи и видеозвонков.

В телефоне 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт памяти microSD для увеличения емкости. Он имеет датчик отпечатков пальцев на задней панели для дополнительной защиты. Устройство работает под управлением более старой операционной системы Android 9 Pie и питается от аккумулятора емкостью 5100 мАч.

Комментарии и отзывы Tianyi №1 5G
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