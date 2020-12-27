Смартфон UMIDIGI A9 получил инфракрасный термометр

Компания UMIDIGI представила смартфон A9, который является упрощенной версией модели A9 Pro. Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Android 11, инфракрасным датчиком температуры для измерения температуры, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5150 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп в каплевидном вырезе, симметричным портом USB-C, адаптером питания на 10 Вт в комплекте поставки, кнопкой быстрого доступа и отдельным слотом для карты памяти.