Смартфон Ulefone Armor 15 получил кейс для наушников

Компания Ulefone дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на выпуск смартфона Ulefone Armor 15, который оценен в 170 долларов. Новинку оснастили защитой в соответствии со степенью IP68/IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810G, комплектными наушниками (время автономной работы до 5 часов), кейсом для которых выступает сам смартфон, аккумулятором ёмкостью 6600 мАч, 5,45-дюймовым дисплеем, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Helio G35, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, поддержкой NFC и предустановленной операционной системой Android 12.

Смартфон Oppo Reno8 Z 5G оценен в $360…
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno8 Z 5G, который, в числе прочего, получил пред…
Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на фото…
Сетевые источники опубликовали фотографии складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, …
Смартфон Poco C40 засветился на рендерах…
Сетевые источники поделились изображениями и подробностями о смартфоне Poco C40, официальный релиз которо…
Представлен Infinix Note 12 VIP с зарядкой на 120 Вт…
Infinix представила смартфон Note 12 VIP, который выделяется быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Емкость а…
iQOO 10 Pro получит поддержку проводной зарядки мощностью 20…
Компания VIVO работает над новым смартфоном, а именно над моделью iQOO 10 Pro. Ранее производитель выпуст…
Защищенный смартфон Ulefone Armor X6 Pro оценен в $120…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X6 Pro, который может похваста…
Смартфон Hisense H60 получит китайскую SoC Zhanrui T7520 …
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Hisense H60, ключевой особенностью которого станет…
Redmi Note 11T Pro+ показали на новых тизерах…
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры смартфона Redmi Note 11T Pro+, который будет представлен вместе…
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor