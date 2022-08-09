Смартфон Ulefone Armor 15 получил кейс для наушников

Компания Ulefone дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на выпуск смартфона Ulefone Armor 15, который оценен в 170 долларов. Новинку оснастили защитой в соответствии со степенью IP68/IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810G, комплектными наушниками (время автономной работы до 5 часов), кейсом для которых выступает сам смартфон, аккумулятором ёмкостью 6600 мАч, 5,45-дюймовым дисплеем, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Helio G35, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, поддержкой NFC и предустановленной операционной системой Android 12.