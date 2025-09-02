Смартфон Ulefone Armor 29 Pro получил АКБ на 21200 мАч

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 29 Pro, которая может похвастаться аккумулятором ёмкостью 21200 мАч. Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2200 кд/кв.м, 1,04-круглым дисплеем AMOLED с с разрешением 340:340 пикселей, поддержкой 120-Вт быстрой проводной и 10-Вт обратной зарядок, основной камерой 50-Мп главным модулем и 64-Мп камерой ночного видения, защитой от пыли и воды IP68/IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модулями Wi-Fi 6E и NFC, фонариком с 570 светодиодами и настраиваемой кнопками. Также предусмотрена версия he Armor 29 Pro Thermal Version с тепловизором с разрешением 640:512 точек, частотой обновления 50 Гц и точностью +/-2 °С. Цены на смартфоны будут объявлены позже.

