Смартфон Ulefone Power 5S получил аккумулятор на 13000 мАч

Компания Ulefone пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей Power 5S, главной особенностью которого стал аккумулятор на 13 000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Новинку также оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сдвоенной основной камерой на 21 Мп и 5 Мп, сдвоенной фронтальной камерой на 13 Мп и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором MediaTek MTK6763, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой LTE и двух SIM-карт, а также предустановленной ОС Android 8.1 Lollipop. Габариты устройства равны 169,4:80,215,8 мм, а масса – 330 граммам. Цена смартфона составляет 200 долларов.