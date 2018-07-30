Смартфон Ulefone S1 продают за 10 долларов

Компания Ulefone пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью, которая работает под управлением Android Go – облегченной версии Android 8.1 Oreo с собственным магазином приложений Go Play. Новинка оснащается металлической рамкой, чипсетом MT6580, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 8 и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп с возможностью распознавания лиц, а также аккумулятором на 3000 мАч. Однако самое интересное в этом смартфоне – цена. Утверждается, что после регистрации на сайте производителя можно получить право первоочередной покупки Ulefone S1 за 9,90. Старт продаж намечен 10 августа.