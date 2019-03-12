Смартфон Umidigi F1 Play получил 48-Мп камеру с аптертурой F/1,7

Как и предполагалось, сегодня компания Umidigi представила смартфон Umidigi F1 Play, который сам производитель называет «убийцей флагманов». Новинку оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9 и каплевидным вырезом, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 8 Мп, объективом главного модуля со светосилой F/1,7, фронтальной камерой на 16 Мп, шустрым чипсетом MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, двумя слотами для SIM-карт с одновременной поддержкой 4G VoLTE, аккумулятором на 5150 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и предустановленной ОС Android 9.0 Pie. При этом цена смартфона пока еще не объявлена.