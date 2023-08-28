Смартфон Umidigi G5 получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Umidigi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Umidigi G5, которая оценена в 120 долларов. Новинку оснастили матовой тыльной панелью с глянцевой вставкой, в которой расположилась сдвоенная основная камера с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт.

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