Смартфон Umidigi Power 5 получил ИК-термометр

Компания Umidigi пополнила ассортимент смартфонов моделью Power 5, которая появится в продаже на AliExpress 16 июня. Новинку оснастили инфракрасным термометром второго поколения, батареей ёмкостью 6150 мАч, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, платформой MediaTek Helio G25, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп и 5 Мп, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения. Аппарат выйдет в серой, синей и зеленой расцветках по цене в 100 долларов и 120 долларов соответственно.

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