Смартфон Umidigi S3 Pro с 48 Мп камерой будет стоить 270 долларов

Компания Umidigi объявила о том, что смартфон Umidigi S3 Pro появится в продаже 18 февраля, а на стадии предзаказа аппарат можно будет купить с 30-процентной скидкой за 270 долларов. Напомним, что главной особенностью этой новинки стала основная камера с 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586, как в недавних Huawei Nova 4 и Honor View 20. Аппарат также характеризуется платформой MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флэш-памяти, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 5150 мАч, защитой от воды, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.