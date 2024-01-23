Смартфон Unihertz Tank Mini 1 оснастили лазерным дальномером

Компания Unihertz пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Tank Mini 1, которая обойдется в 200 долларов. Новинку оснастили 4,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD и максимальной яркостью 500 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, 6-нм однокристальной системой MediaTek Helio G99, фонариком со световым потоком 800 Лм, лазерным дальномером, корпусом толщиной 23 мм и массой 240 грамм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, поддержкой сотовых сетей LTE, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой разрешением 100 Мп, слотом для карты памяти microSD, разъемом USB-C и предустановленной операционной системой Android 13.