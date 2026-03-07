Смартфон Unihertz Titan 2 Elite получит 60-Вт зарядку

Компания Unihertz раскрыла характеристики смартфона Titan 2 Elite, ключевой особенностью которого является механическая клавиатура QWERTY в стиле BlackBerry. Новинку также оснастили 4,03-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, процессорами MediaTek Dimensity 7400 или Dimensity 8400 в зависимости от версии, 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 4050 мАч, поддержкой 60-Вт проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 и 50 Мп, а также селфи-камерой разрешением 32 Мп. Уже в конце этого месяца смартфон можно будет заказать в рамках кампании на Kickstarter. Цена не сообщается, но аппарат точно окажется дороже предыдущего поколения (270 долларов).