Смартфон VIVO Y50 выпущен на азиатском рынке

VIVO выпустила смартфон VIVO Y50 на азиатский рынок. Стоимость устройства составит около 240 долларов. Напомним, что устройство оснащено 6,53 дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD + 2400 на 1080 пикселей. VIVO Y50 имеет на борту 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Селфи-камера получила 16 Мп датчик, на задней панели квадрокамера с 13 Мп основной камерой. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с функцией быстрой зарядки. С коробки смартфон будет работать на операционной системе Android 10 с интерфейсом Funtouch OS 10. Доступные цвета: Starry Black, Iris Blue, Iris Blue, Pearl White.