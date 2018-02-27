Смартфон Vernee Apollo 2 получил АКБ на 4000 мАч

В Барселоне состоялся анонс смартфона Vernee Apollo 2. Аппарат получил 6 дюймовый экран с разрешением Full HD+ от Sharp, который занимает 87 процентов лицевой панели и находится под стеклом 2,5D. В основе устройства Vernee Apollo 2 лежит 10-ядерный флагманский процессор MediaTek Helio X30. В распоряжении Vernee Apollo 2 имеются фотокамеры на 16+13 Мп сзади и 8 Мп спереди. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. О старте продаж и стоимости устройства пока не сообщается.