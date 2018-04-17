Смартфон Vernee X1 и его функции

Компания Vernee выпустила новинку практически не отличается от предшественника. Ранее он продавался только в версиях на 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ, новая модификация становится промежуточной и получает 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для промежуточной модели было выделено отдельное название – Vernee X1. Напомним основные характеристики девайса: 6" дисплей с разрешением 2160х1080 точек, двойная основная камера (16 Мп + 8 Мп), двойная фронтальная камера (13 Мп + 5 Мп), чипсет MediaTek Helio P23, слот microSD, аккумулятор на 6200 мАч и возможность разблокировки по лицу. Стоимость смартфона составит 199 долларов.