Смартфон Vernee X1 и его характеристики

Компания Vernee выпустила смартфон с мощным аккумулятором. Главная камера состоит из двух блоков разрешением 16 МП и 5 МП. Камера для селфи и видеозвонков также сдвоенная. Ее модули имеют разрешение 13 МП и 5 МП. В смартфоне есть функция распознавания владельца как по лицу, так и по отпечаткам пальцев.Дисплей нового гаджета имеет размер диагонали 6 дюймов и разрешение 2160 х 1080 пикселей. От повреждений экран защищает стекло повышенной прочности 2.5D. Электронная часть базируется на мобильном чипе Helio P23. В наличии 6 ГБ ОЗУ и флэш-массив на 64 ГБ. При желании память увеличивается при помощи microSD- карты объемом 128 ГБ.Модель имеет довольно емкую батарею на 6200 мАч. Это позволяет держать заряд в течение четырех дней в обычном режиме, а в режиме Stand-by аккумулятор продержится 76 дней. Причем для полной зарядки достаточно всего двух с половиной часов.О стоимости пока не известно.