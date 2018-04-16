Смартфон Vernee X1 получил довольно емкую батарею на 6200 мАч

Стало известно, что смартфон Vernee X1 можно получить по довольно заманчивой цене – всего 200 долларов при условии предварительного заказа. Девайс получил 6 -дюймовый экран с разрешением 2160 * 1080 пикселей и базируется на мобильном чипе Helio P23. Главная камера состоит из двух блоков разрешением 16 МП и 5 МП. Камера для селфи и видеозвонков также сдвоенная. Ее модули имеют разрешение 13 МП и 5 МП. Заказы принимаются на смартфон Vernee X1 с мощным аккумулятором 6200мАч и 6 ГБ ОЗУ с 16 по 22 апреля. После 22 апреля стоимость устройства возрастет до 250 долларов.