Смартфон Vivo NEX 3 получит Android 10 в марте 2020 года

Компания Vivo поделилась планами по обновлению своих смартфонов до самой актуальной версии операционной системы – Android 10. Итак, первым обновится топовый смартфон Vivo NEX 3 – это случится в марте 2020 года. Флагманские модели V17 и V17 Neo получат апдейт в июне 2020. Также Android 10 доберется до Vivo NEX первого поколения и до смартфонов V15 и V15 Pro.

Напомним, что Vivo Nex 3 стал первым в мире смартфоном с экраном-водопадом. Аппарат оснащается 6,89-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 99,6% площади передней панели, процессором Snapdragon 855 Plus, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт, тройной основной камерой с главным 64-Мп датчиком Samsung ISOCELL Bright GW1, 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп телевиком, фронтальной камерой на 16 Мп, а также сенсорными рамками Touch Sense вместо привычных клавиш.