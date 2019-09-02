Смартфон Vivo Nex 3 получит Snapdragon 855 Plus и 64-Мп камеру

Один из инсайдеров рассекретил характеристики топового смартфона Vivo Nex 3, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит топовый чипсет Snapdragon 855 Plus, 8-12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флэш-памяти, модем 5G Snapdragon X50, хотя будет версия и без него, 6,89-дюймовый экран-водопад AMOLED с разрешением 2256:1080 пикселей, тройную тыльную камеру на 64 Мп, 13 Мп и 13 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, 3,5-мм разъем для наушников, аккумулятор на 4500 мАч и быструю зарядку мощностью 44 Вт. Размеры устройства составят 167,44:76,14:9,4 мм, а масса – 217 г.