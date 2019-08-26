Смартфон Vivo Nex 3 получит зарядку на 120 Вт

Сетевые источники поделились подробностями о высокотехнологичном смартфоне Vivo Nex 3, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт, дисплей с разрешением FullHD+, который будет занимать 99,6% площади передней панели, тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus, флэш-память UFS 3.0, 3,5 мм разъем для наушников и модуль NFC. Производителем «экрана-водопада» выступит компания Samsung.