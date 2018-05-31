Смартфон Vivo Nex S получит Snapdragon 845

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Vivo Nex, который сможет похвастаться полностью безрамочным дизайном и выдвижной камерой. Итак, протестированное в бенчмарке устройство получило однокристальную систему Snapdragon 710 и 4 ГБ оперативной памяти. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 8.1. По словам источника, топовый процессор Snapdragon 845 получит модель Vivo Nex S. Сообщается, что аппарат также оснастят комплектной зарядкой мощностью 22,5 Вт. Таким образом, смартфон будет поддерживать технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+. Официальный анонс смартфонов запланирован на 12 июня.