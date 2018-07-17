Смартфон Vivo Nex оценен в 47 тысяч рублей

Компания Vivo поделилась подробностями российского релиза смартфона Nex, главной особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 8 Мп. Уже с 26 июля старшая модель Vivo Nex станет доступна для предварительного заказа по цене 46 990 руб. Продажи стартуют 5 августа. Отмечается, что младшая версия смартфона в России не выйдет.

Напомним, что Vivo Nex оснащается топовым процессором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2316:1080 пикселей и встроенным сканером отпечатком пальцев, сдвоенной основной камерой на 12 и 5 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч.