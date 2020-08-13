Смартфон Vivo S1 Prime оценен в 240 евро

Компания Vivo представила смартфон S1 Prime, который будет стоить 240 евро. Новинку оснастили 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, модулем Bluetooth 5.0, двухдиапазонным контроллером Wi-Fi, симметричным портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и предустановленной Funtouch OS 9.2.