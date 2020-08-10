Смартфон Vivo S1 Prime получит 48-Мп квадрокамеру

Сетевые источники поделились качественными рендерами смартфона Vivo S1 Prime, дебют которого ожидается в ближайшие недели. Устройству прочат 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 6 и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, симметричный порт USB Type-C и предустановленную операционную систему FunTouch OS 10 на базе Android 10. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.

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