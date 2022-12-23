Смартфон Vivo S16e оценен в 300 долларов

Помимо смартфонов Vivo S16 и Vivo S16 Pro сегодня также была представлена более доступная модель Vivo S16e, которая оценена в 300, 330 и 360 долларов за версии с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым плоским экраном OLED Samsung E4 с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровой 8-ядерной платформой Samsung Exynos 1080 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G78 MP10, основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора и оптической стабилизации, толщиной 7,36 мм, предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой Origin OS Ocean, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и поддержкой 66-Вт проводной зарядки.
Камерофон Xiaomi 13 Ultra получит 16/1 ТБ памяти …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о топовом камеро…
Смартфон Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham оценен в 900 евро…
Компания Xiaomi объявила о выходе специального издания смартфона Xiaomi 12T Pro, созданного в сотрудничес…
DxOMark назвали экран iPhone 14 Pro лучшим в мире…
Лаборатория DxOMark вынесла вердикт экрану флагманского смартфона iPhone 14 Pro, наградив его 149 баллами…
Xiaomi 13 показали на тизере…
Недавно на просторах интернета появились первые рендеры смартфона Xiaomi 13, которые, как многие думали, …
Samsung Galaxy A54 5G получит фирменный процессор …
В базе Bluetooth SIG обнаружилось упоминание двух однокристальных систем компании Samsung, которые еще не…
Смартфон iQOO 11 Pro получит 144-Гц 2K-экран…
Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился подробностями о флагманском смартфоне iQOO 11 Pro, кот…
Представлен защищенный смартфон Ulefone Armor A17 Pro…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor A17 Pro, полноценная премьера …
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition подешевел уже на $150…
В начале недели компания Xiaomi анонсировала серьезное снижение цены на смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity …
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor