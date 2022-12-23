Смартфон Vivo S16e оценен в 300 долларов

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым плоским экраном OLED Samsung E4 с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровой 8-ядерной платформой Samsung Exynos 1080 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G78 MP10, основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора и оптической стабилизации, толщиной 7,36 мм, предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой Origin OS Ocean, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и поддержкой 66-Вт проводной зарядки.