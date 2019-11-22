Смартфон Vivo S5 вышел в продажу в Китае

2019-11-22, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Vivo S5; [21]
Сегодня китайский рынок пополнился смартфоном Vivo S5, который обойдется в $385 за версию 8/128 ГБ и в $425 за 8/256 соответственно. Аппарат предлагается в двух расцветках: Icelandic Blue и Star Black.

Смартфон получил основную камеру с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп врезанную в дисплей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 712, 8 Гб оперативной памяти, 6,44- дюймовый дисплей Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятор на 4100 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт.


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