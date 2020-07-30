Смартфон Vivo S7 получит продвинутую селфи-камеру

В сеть утекла рекламная брошюра смартфона Vivo S7, который еще не был представлен официально. Судя по утечке, аппарат получит сдвоенную фронтальную камеру с главным датчиком изображения разрешением 44-Мп и автофокусом. Камера будет расположена в небольшом вырезе прямо посередине дисплея. Основная камера будет оснащаться тремя модулями, главный из которых имеет разрешение 64 Мп. Предыдущие слухи, напомним, прочили устройству восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и корпус толщиной 7,39 мм. Аппарат выйдет в чёрной, белой и синей расцветках. Ориентировочная цена Vivo S7 пока не сообщается, но известна дата анонса – 3 августа.

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