Смартфон Vivo U20 получил АКБ на 5000 мАч и SoC Snapdragon 675

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью U20, одной из главных особенностей которой стал аккумулятор на 5000 мАч. Новинку также оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 64 флеш-памяти и 128 ГБ оперативной памяти, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с главным модуле на 16 Мп, сверширокоугольным модулем на 8 Мп и 2 Мп датчиком для макросъемки, слотом для карт памяти microSD, сканером отпечатков пальцев на задней панели, портом Micro-USB и 3.5-мм разъемом для наушников. Vivo U20 обойдется в 150 или 170 долларов в зависимости от версии.