Смартфон Vivo V1803BA получит сдвоенную камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA появились два новых устройства от компании Vivo: V1803BA и V1730DT. Предполагается, что речь идет о двух версиях одно смартфона, которые имеют схожие габариты и технические характеристики 155,21:75,24:7,7 мм и 154,81:75,03:7,89 мм соответственно. Оба смартфона оснащаются 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, 8 Мп фронтальной камерой, модемом LTE, 3,5 мм аудиоразъемом, поддержкой карт microSD, аккумулятором на 3180 мАч и операционной системой Android 8.1. Отличаются устройства лишь тактовой частотой восьмиядерных процессоров – 1,8 ГГц и 2 ГГц.